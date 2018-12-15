الأهلي يحتفل بعيد ميلاد حسام غالي (صورة)

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد السابع والثلاثين لحسام غالي القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.





وغرد الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل "تويتر" :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا حسام غالي .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد غالي. مباراة لن تنساها لغالي مع فريقنا!؟".





والجدير بالذكر أن غالي يتولى منصب منسق قطاع الكرة بالنادي الأهلي بعدما قرر اعتزال كرة القدم عقب نهاية الموسم الماضي.





يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة المقبلة أمام النجوم.





ورفض محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب ضيق الوقت بين كلا المباراتين.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





حقق الأهلي فوزا هاما على ضيفه جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



