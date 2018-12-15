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فحص طبي لحسام عاشور لتحديد برنامجه العلاجي في الأهلي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:42 ص
فحص طبي لحسام عاشور لتحديد برنامجه العلاجي في الأهلي
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علي نبوي
 
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يخضع حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر عصر اليوم باستاد مختار التتش بالجزيرة، لتحديد برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل.

وكان عاشور قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا في الدقيقة ٦٤ بعد تعرضه للإصابة، ليحل زميله هشام محمد بديلا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة المقبلة أمام النجوم.

ورفض محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب ضيق الوقت بين كلا المباراتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

حقق الأهلي فوزا هاما على ضيفه جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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