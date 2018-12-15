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مدرب الهلال يجري تغييرات أمام الحزم لحسم الانتصار

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
مدرب الهلال يجري تغييرات أمام الحزم لحسم الانتصار
مدرب الهلال
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الفجر السعودي
 
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أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، أن فريقه سيجري تغييرات خلال لقائه الحزم غدًا السبت، في المرحلة الثالثة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال جيسوس -في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة للحديث عن اللقاء-: "مباراة الغد تهمنا لأنها على أرضنا وبين جمهورنا.. الانتصار واجب فيها". مضيفًا: "لا نريد أن نحصل على النقاط الثلاث فقط، بل نريد أن نظهر للجميع قوتنا وإمكانياتنا".

 

وتابع: "لعبنا حتى الآن 17 مباراة هذا الموسم.. انتصرنا في 15 منها، وهذا رقم جيد جدًّا".

 

وأوضح المدرب البرتغالي أن "الهلال يتعرض لأحمال ثقيلة بدنيًّا بسبب ضغط المباريات، في هذه الساعة وصلنا إلى 48 ساعة من بعد مباراتنا مع أحد، وعلينا أن تتعامل مع الموقف بأفضل الحلول"، ملوّحًا بإجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق غدًا.

 

وأردف: "الحزم يتسم بالقوة في الشق الهجومي، لديهم ثنائي هجومي يستطيع خلق الفرص، لكننا لن نسمح للاعبيه بالمرتدات والاستحواذ، وسنعمل على الحد من خطورتهم".

 

وأكد جيسوس: "أكثر فريق يدعم المنتخب السعودي باللاعبين هو الهلال بـ6 إلى 7 لاعبين، بالإضافة للعماني على الحبسي والسوري عمر خربين اللذين سنفقدهما لمشاركتهما مع منتخبيهما في كأس أمم آسيا.. رسالتي كانت واضحة لمراعاة منافسة الدوري".

 

ويتربع الهلال على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة من 12 مباراة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه النصر، الذي خاض 13 لقاءً.

 

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