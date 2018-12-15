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اعترافات صادمة.. فتاة ثرية تتحرّش بـ ماجد المهندس في السعودية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:21 ص
اعترافات صادمة.. فتاة ثرية تتحرّش بـ ماجد المهندس في السعودية
ماجد المهندس
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الفجر الفني
 
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كشفت الفتاة التي أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المجتمع السعودي، بعد صعودها إلى المسرح وتقبيل المطرب ماجد المهندس في حفلة له في سوق عكاظ عن اعترافات صادمة.

وقالت الفتاة في اعترافاتهاالتي وصفت بـ"لصادمة" إنها ثرية مما تجنيه من أسهم وضعتها في البورصة في شركات سعودية، وتريد الزواج من ماجد المهندس، وعلى استعداد للتكفل بكافة مصاريف الزواج.

وقالت الفتاة "المهووسة" إنها اشترت فيلا في أرقى مناطق الرياض وتنتظر الزواج من المهندس وأنها على استعداد لشراء فيلا لهما في جزر"المالديف".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما فعلته الفتاة، بينما انهالت عليها طلبات الزواج من آخرين يدّعون أنهم شبيهون بـ"ماجد المهندس".
المزيد عن: ماجد المهندس فتاة تتحرش بماجد المهندس الفنان ماجد المهندس
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