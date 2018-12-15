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"قسد" تحرر هجين شرقي سوريا من تنظيم "داعش"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:32 ص
قسد تحرر هجين شرقي سوريا من تنظيم داعش
قوات سوريا الديمقراطية
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وكالات
 
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سيطرت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) فجر الجمعة على بلدة هجين، أبرز وأكبر البلدات في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي مقره بلندن أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت، بدعم من التحالف الدولي، بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، من طرد مسلحي التنظيم من هجين، الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، بمحاذاة الحدود العراقية.

 

وتسعى "قوات سوريا الديموقراطية"، المؤلفة من فصائل كردية وعربية والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تسعى إلى إنهاء وجود تنظيم "داعش" في شرقي سوريا.

 

وتقود هذه القوات منذ سبتمبر الماضي هجوما لطرد المتطرفين من الجيب الأخير الواقع في ريف دير الزور الشرقي والذي يدافع التنظيم عنه بشراسة.

 

وتمكنت "قوات سوريا الديموقراطية" في وقت سابق من فتح ممرات آمنة، خرج عبرها مئات المدنيين من منطقة هجين، وفق تلك القوات والتحالف الدولي.

 

وفرّ نحو 16500 شخص من هذا الجيب منذ يوليو الماضي، جراء القصف ثم المعارك، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

 

المزيد عن: هجين شرقي سوريا قوات سوريا الديمقراطية سوريا داعش تحرير هجين شرقي سوريا
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