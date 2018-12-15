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تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:28 ص
تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية
مذيعة البرنامج
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هدى عبدالرازق
 
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قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن بعض الطرق السريعة تشهد شبورة مائية كثيفة، والتي أدت إلى غلق أجزاء منها، منوها بأنه تم غلق طريق مصر الاسكندرية الصحراوي من بوابة رسوم القاهرة حتى الكيلو 75.

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن هناك تواصل مع الهيئة العامة للأرصاد للتعرف على حالة الطقس، واتخاذ التدابير اللازمة، محذرا السائقين من القيادة السريعة أثناء وجود الشبورة.

ولفت إلى أنه تم غلق الطريق الدائري الإقليمي حتى بوابة رسوم الواحات مغلق من الاتجاهين، ويمكن استخدام الطريق الدائري بدلا منه.
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