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ماس كهربائي يلتهم محتويات شقة دون إصابات بدمنهور

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:27 ص
ماس كهربائي يلتهم محتويات شقة دون إصابات بدمنهور
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
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تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور بنشوب حريق بمنزل بقرية إفلاقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقه بالدور الأرضي بمنزل مكون من ثلاث طوابق ملك المدعو "سعيد ع.ر" 63 عاما - بالمعاش ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

بسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالوصلات الكهربائية بالشقة، وأضاف باحتراق محتويات المنزل من الأثاث والأجهزة الكهربائية ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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