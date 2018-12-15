مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما، في حادثين منفصلين بمحافظة البحيرة، الأول حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور – الدلنجات "فرعى"، والثاني سقوط شخص في حفرة بئر إرتوازي قديم داخل مزرعة حال قيامه بتغيير الماسورة الخاصة به، وأثناء نزوله بالحفرة انهالت عليه الرمال.





كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بطريق دمنهور – الدلنجات "فرعى" أمام عزبة زويل.





بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ل ى ب 6945 نقل بمقطورة قيادة "عبد المنعم س.غ" 34 عاما - سائق ومقيم بمركز دسوق بكفر الشيخ، والسيارة رقم ل ط أ 4186 نقل قيادة "على م.ه" 21 عاما - سائق ومقيم بقرية سنطيس، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية والتي تصادف قدومها بالاتجاه المقابل.





أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وبسؤال كل من قائد السيارة الأولى المذكور، وجد المتوفى "أحمد ع.ه" 59 عاما - مهندس زراعي ومقيم بذات العنوان، قررا بمضمون ما تقدم، وحدثت تلفيات بالسيارتين وأزيلت آثار الحادث.





تحرر عن ذلك المحضر رقم 33338 لسنة 2018 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة.





كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين بيت سوسنة الوادي التابع لكنيسة مارى جرجس الكائن بالطريق الصحراوي بالكيلو 113 اتجاه القاهرة بدائرة المركز، بانهيار الرمال على أحد الأشخاص ووفاته.





انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين أنه أثناء قيام المدعو "كمال ل.خ" 35 عاما - عامل ومقيم بقرية كوم الفرج بمركز أبوالمطامير، بحفر بئر إرتوازي قديم داخل مزرعة البيت المُشار إليه لتغيير الماسورة الخاصة به، وحال نزوله بالحفرة لتغييرها انهالت عليه الرمال مما أدى لوفاته وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.



