"المرور" يقوم بإعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي

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قامت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، بإعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو ٥٧ حتى الكيلو ٩٠، بعد ان قامت الإدارة صباح اليوم بإغلاقه في الاتجاهين بسبب الشبورة المائية.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من المتابعات الأمنية بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوجود شبورة مائية كثيفة مما يصعب الرؤية على قائدي السيارات، فقررت إغلاق الطريق صباح اليوم في الاتجاهين، حفاظًا على سلامة الجميع، كما تهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.