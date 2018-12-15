ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سياسيون ينتقدون بشدة قطر لدورها المشبوه في "تسميم" المناخ السياسي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:15 ص
سياسيون ينتقدون بشدة قطر لدورها المشبوه في تسميم المناخ السياسي
أمير قطر
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

انتقد خبراء سياسيون تونسيون، قطر حول دورها المشبوه في «تسميم» المناخ السياسي وتوتير الأوضاع لصالح كفة حركة النهضة الإخوانية والرئيس السابق منصف المرزوقي.

 

ونقلت موقع « العين الإخبارية» عن  النائب عمار عمروسية قوله، إن قطر أضرت بمصالح تونس على المستوى السياسي عندما قدَّمت الدعم المادي للإخوان للوصول إلى الحكم، وساهمت عبر قناة الجزيرة في الاساءة إلى الرأي العام من خلال تصوير خصوم حركة النهضة كأعداء للوطن.

 

وتابع عمروسية «هناك لجنة داخل البرلمان التونسي تقوم بعملية التحقيق في الدور القطري في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب في سوريا والعراق منذ 2017، مؤكداً أن الدوحة متورطة بشكل كبير في دعم الخلايا الإرهابية في جبل الشعانبي ، وفي تمويل كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية.

 

ويقول الكاتب أنيس القلعي إن قطر خرجت عن وحدة الصف العربي عندما انخرطت في دعم الإرهاب وتخريب النسيح التضامني بين مختلف الشعوب العربية.

 

وأضاف أن دورها في تونس يتجسد في توظيفها لحركة النهضة من أجل اختراق أجهزة الدولة ، وضرب الهوية التاريخية للدولة التونسية المناهضة للإخوان منذ السبعينات.

 

وبيّن «أن الارتماء الأعمى للرئيس السابق المنصف المرزوقي في أحضان الدوحة جعل من حزبه «حراك تونس » يعرف انقسامات واستقالات جماعية».

 

ويؤكد أستاذ أصول الدين بكلية الشريعة رمضان البرهومي «أن الفكر الذي ينشره ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتناقض مع المرجعية الزيتونية «للتونسيين» نسبة الى جامع الزيتونة المعمور».

 

وأضاف أن دوره في تونس هو دور سياسي واستراتيجي للإضرار بمصالح تونس،مؤكداً أن مساهمة قطر في ذلك مساهمة كبيرة لاحتضانها لهذا الاتحاد.

المزيد عن: قطر سياسة قطر تسميم المناخ السياسي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
-
x
15:00
-
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
قونيا سبور
-
x
15:00
-
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
14:05
-
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
-
x
15:00
-
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
15:00
-
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
-
x
15:00
-
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد