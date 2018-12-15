انتظام مروري بكل الطرق وشوارع القاهرة والجيزة

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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، انتظام مروري بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.



وظهر انتظام في حركة سير السيارات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام الحركة بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.