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الإمارات تغيث الحديدة وشبوة بـ 123طن من المساعدات

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
الإمارات تغيث الحديدة وشبوة بـ 123طن من المساعدات
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وكالات
 
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‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مناطق بمحافظتي الحديدة وشبوة بـ 123 طناً من المساعدات الغذائية والتموينية، التي تستهدف 29 ألف مواطن يمني في المحافظتين.

 

حيث سيّرت الهيئة قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان المناطق النائية في مديريتي «الدريهمي» و«حيس» بمحافظة الحديدة اليمنية، تضمنت 60 طناً من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية تستهدف 14 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء.

 

وتأتي قافلة المساعدات استمراراً لجهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات المحررة حديثاً، والوقوف إلى جانب الشعب في محنته للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي.

 

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 63 طناً من المواد الغذائية والسلع الأساسية الضرورية على أهالي مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية، استفاد منها 15 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ومن شأن المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها، تلبية المتطلبات الضرورية للأسر الأشد احتياجاً، التي تعاني تداعيات اقتصادية نتيجة ممارسات غير إنسانية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران ضد المدنيين.

 

تأتي هذه المساعدات ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الأسر اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأحداث، وإعانتهم على تجاوز الظروف الإنسانية والمعيشية الراهنة.

 

وتواصل فرق الهيئة دورها الإنساني في دعم المديريات والمدن اليمنية المحررة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.


المزيد عن: اليمن الهلال الاحمر الاماراتي الامارات الأحمر الإماراتي
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