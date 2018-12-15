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الهلال الأحمر الإماراتي يزود كلية الحقوق في جامعة عدن بمستلزمات تعليمية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:12 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يزود كلية الحقوق في جامعة عدن بمستلزمات تعليمية
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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زودت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" كلية الحقوق في جامعة عدن اليمنية بمواد ومستلزمات ومعدات تعليمية جديدة تلبي احتياجاتها وتسهم في تعزيز وإنجاح سير العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لتيسير دراستهم وذلك في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم المنظومة العلمية والتعليمية في الجمهورية اليمنية.

 

تسلم الدعم الذي قدمه "الهلال الأحمر " الدكتور محمد صلاح محسن عميد كلية الحقوق، وكانت عبارة عن أعداد من الحواسيب الآلية المكتبية والطابعات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية وبروجكترات و لوحات عرض و آلات تصوير ورقي.

 

وأشاد الدكتور محمد صلاح محسن في تصريحات له بهذه المناسبة بسرعة تلبية الهلال الأحمر الإماراتي لحاجات الكلية و مدها بهذه المستلزمات والمعدات التي من شأنها تيسير العملية التعليمية و الأكاديمية وتطويرها.

 

وثمن عميد كلية الحقوق دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل لليمن وشعبه عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، والذي شمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية وكان للتعليم نصيب كبير من هذا الدعم على مستوى المدارس و الجامعات.

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