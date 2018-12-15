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سر أخفته عن العالم.. قطعة قماش زرقاء خبأتها ميجان ماركل في فستان زفافها

السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:30 ص
سر أخفته عن العالم.. قطعة قماش زرقاء خبأتها ميجان ماركل في فستان زفافها
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تجمع الملايين حول العالم أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة حفل الزفاف الملكي بين الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، فيما أبدى العديد منهم رأيهم في فستانها، لكن أحدًا لم يكن يعلم أن الفستان يحمل في طياته سر أبقته العروس مخبأ بداخلها.

وكشفت دوقة ساسكس أنها أخفت داخل فستان زفافها "شيئاً أزرق اللون" كتذكار من قطعة ارتدتها في أول موعد لها مع الأمير هاري، حسب شبكة CNN الأمريكية، حيث أن بعض حضارات العالم اتخذت عادة ارتداء العروس شيئًا أزرقًا، وشيئًا قديمًا، وشيئًا مستعارًا يوم زفافها، بهدف جلب الحظ الجيد والحياة الفارهة.

وقد كشفت "ماركل" عن "شيئها الأزرق" في نظرة تسريبية سريعة من برنامج "ملكة العالم" الجديد، والذي يكرم حياة الملكة إليزابيث الثانية، حيث ظهرت أحدث فرد في العائلة الملكية البريطانية بجانب زي عرسها لأول مرة منذ زواجها من الأمير هاري لتطلع العالم على تفاصيل سرية خلال اليوم الكبير.

وتقول "ماركل": "في مكان ما هنا، هناك قطعة… هل رأيتها؟ هناك قطعة قماش زرقاء مخيطة في الداخل؟ هذه قطعتي الزرقاء اللون. إنها قطعة قماش من الفستان الذي ارتديته خلال أول موعد لي مع هاري".

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