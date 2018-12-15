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هاني زادة: فخور بصالة جمباز الزمالك الجديدة (فيديو)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:21 ص
هاني زادة: فخور بصالة جمباز الزمالك الجديدة (فيديو)
هاني زادة
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الفجر الرياضي
 
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أكد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه فخور بافتتاح صالة الجمباز، والتي تعد من أكبر الصالات في الشرق الأوسط.


وقال عضو مجلس الإدارة خلال تصريحاته ببرنامج "الزمالك والجماهير" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد هاني زادة" عبر قناة الحدث اليوم " فخور جدا بافتتاح صالة الجمباز، في تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، وعبدالمحسن سلامه نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النواب".  
 

وكان في استقبال وزير الشباب، المستشار مرتضي منصور رئيس النادي والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف أعضاء المجلس.

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