فولفسبورج يفوز على نورنبرج بثنائية نظيفة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:06 ص
وكالات
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فاز فولفسبورج اليوم الجمعة على مضيفه نورنبرج (2-0) على ملعب "فرنكن شتاديون" ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".
افتتح الضيوف، أهداف اللقاء عن طريق المهاجم دانييل جينزيك في الدقيقة (58)، وفي الدقيقة (90+3) أضاف المهاجم الكرواتي جوسيب بريكالو الهدف الثاني للفريق.
بهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده من النقاط لـ22 بالمركز الثامن بجدول البوندسليجا مؤقتًا، فيما تجمد رصيد نزرنبرج عند 11 نقطة في المركز الـ15 مؤقتًا.
افتتح الضيوف، أهداف اللقاء عن طريق المهاجم دانييل جينزيك في الدقيقة (58)، وفي الدقيقة (90+3) أضاف المهاجم الكرواتي جوسيب بريكالو الهدف الثاني للفريق.
بهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده من النقاط لـ22 بالمركز الثامن بجدول البوندسليجا مؤقتًا، فيما تجمد رصيد نزرنبرج عند 11 نقطة في المركز الـ15 مؤقتًا.
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