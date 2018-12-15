فولفسبورج يفوز على نورنبرج بثنائية نظيفة

فاز فولفسبورج اليوم الجمعة على مضيفه نورنبرج (2-0) على ملعب "فرنكن شتاديون" ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

افتتح الضيوف، أهداف اللقاء عن طريق المهاجم دانييل جينزيك في الدقيقة (58)، وفي الدقيقة (90+3) أضاف المهاجم الكرواتي جوسيب بريكالو الهدف الثاني للفريق.