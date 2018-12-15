عاجل.. فنان مصري شهير يعلن رغبته في الاعتزال!





فاجأ الفنان محمد نجاتي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بحديثه عن تفكيره في اعتزال التمثيل.





نجاتي الذي كتب عبر حسابه: "بفكر جديا.. أسيب التمثيل واعتزل الفن"، لم يعلن الدوافع والأسباب وراء اعتزاله الفن.





الخبر سابق الذكر أثار استياء جمهور نجاتي حيث رفض الكثيرون اتخاذه هذا القرار، فيما طالبه آخرون بالتراجع عن هذه الفكرة، وعدم معاودة طرحها



