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رئيس بوكا جونيورز يعلق على رحيل سكيلوتو ويوجه رسالة للمشجعين

السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:03 ص
رئيس بوكا جونيورز يعلق على رحيل سكيلوتو ويوجه رسالة للمشجعين
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ريهام عبد المحسن
 
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أعلن دانييل أنجليتشي رئيس بوكا جونيورز رحيل المدير الفني للفريق جييرمو باروس سكيلوتو.


وقال أنجليتشي في تصريحات صحفية : "من الأفضل لبوكا أن يبدأ الموسم الجديد بجهاز فني جديد ولا يعد هذا وداعا بل إلى اللقاء في أقرب وقت مع رمز كبير مثل جييرمو سواء كلاعب سابق أو مدرب، بالتأكيد سيكون هناك العديد من الأسماء لكنني أردت أولا أن أحظى حديث صريح ومخلص مع سكيلوتو في ظل الاحترام المتبادل بيننا".


واختتم أنجليتشي تصريحاته قائلاً : "أصب تركيزي في هذا الوقت بكل حزن على ما يشعر به عشاق الفريق وأريد أن أترك رسالة للمشجعين الحقيقيين وهي أنني لن أحصل على أي عطلات أو إجازات وسأبذل كل طاقتي حتى آخر يوم لي كرئيس للنادي".

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