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مونديال الأندية.. مشاهدة مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي (ديربي الأشقاء) بث مباشر مجانا بث حي BEIN MATCH

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:51 ص
مونديال الأندية.. مشاهدة مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي (ديربي الأشقاء) بث مباشر مجانا بث حي BEIN MATCH
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محمد الشيخ
 
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مونديال الأندية.. مشاهدة مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي (ديربي الأشقاء) بث مباشر مجانا بث حي BEIN MATCH
تنتظر الجماهير العربية المواجهة المنتظرة في كأس العالم للأندية، والتي ستجمع بين الترجي التونسي بطل أفريقيا والعين الإماراتي بطل الإمارات، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى 22 ديسمبر في مواجهة عربية خالصة بين الفريقين التونسي والإماراتي.

وتأهل الترجي الرياضي التونسي إلى مونديال الأندية بعد فوزه على الأهلي المصري 4-3 بمجموع المباراتين، فيما تأهل العين الإماراتي إلى البطولة بصفته حامل لقب الدوري الإماراتي، وكما أنه تأهل إلى هذا الدور بعد أن تخطي عقبة ويلينغتون النيوزيلندي بصعوبة بالغة بعد التمديد بركلات الترجيح 4-3 عندما حول تأخره في الوقت الأصلي من صفر-3 إلى تعادل 3-3.

وتبدأ المباراة الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت السعودية. وتنقل مباراة العين والترجي على شبكة قنوات beINSPORTS.

وستكون المباراة العربية منتظرة للعين والترجي لتحقيق إنجاز أول من نوعه لهما بالتأهل إلى نصف النهائي وملاقاة ريفربلايت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية في 18 الحالي.

وسيكون بيرغ مع المصري حسين الشحات والمالي تونغو دومبيا الذي سجل هدفاً في مشاركته الأولى مع بطل الإمارات قادماً من دينامو زغرب الكرواتي، والبرازيلي كايو فرنانديز والياباني تسوكاسا شيوتاني وحارس المرمى الدولي خالد عيسى الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الفريق النيوزيلندي بعد تصديه لركلتي ترجيح، نقطة الثقل في تشكيلة العين.
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