HD بث حي كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر الاسطورة

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد القطن التشادي اليوم السبت والموافق 15/ 12/ 2018 وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





ويلتقي الزمالك مع القطن تشاد على استاد بتروسبورت، اليوم السبت في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى بطل الدوري المصري لحسم تأهله للدور التالي من خلال الفوز بمباراة الذهاب قبل السفر واللعب على أرض المنافس في الإياب.





وستكون مباراة صعبة فالزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس يمتلك لاعبين خبرة ومميزين مثل فرجاني ساسي وحمدي النقاز وطارق حامد والحارس المميز محمود جنش، وسيحاول نجوم القلعة الحمراء الفوز باللقاء مستغلين عاملي الأرض والجمهور.





وكان مسؤولو فريق القطن التشادي قد حددوا يوم 23 ديسمبر الجاري موعداً للقاء الفريق مع الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الإتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الإفريقية".





وسيتم نقل مباراة الزمالك مع القطن التشادي عبر البث المباشر والحصري على قناة أون سبورت ON Sport بصوت المعلق المميز حاتم بطيشة ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة اللقاء مباشرةً ومجاناً عبر موقع الفجر الرياضي.



