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كول كورة مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر Al_AHLY تابع لايف كلاسيكو السعودية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:34 ص
كول كورة مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر Al_AHLY تابع لايف كلاسيكو السعودية
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محمد الشيخ
 
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يخوض فريق أهلي جدة لقاء صعب وناري ضد الشباب، مساء اليوم السبت والموافق 15/ 12/ 2018 وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما على ملعب الملك عبدالله الدولي في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الأهلي السعودي مع الشباب في الدوري اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:25 بتوقيت الإمارات.

يحتل فريق أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 حيثُ انتزع منه التعاون المركز الثالث بعد الفوز أمس الجمعة على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى المدرب بابلو جويدي لتحقيق الفوز بعد أن غابت عنه الانتصارات في آخر جولتين.

ويتواجد فريق الشباب بقيادة المدرب الروماني ماريوس سوموديكا في المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 20 نقطة حيثُ فاز بـ5 مباريات وتعادل 5 وخسر مبارتين ويسعى للفوز والتقدم للمركز الخامس مكان الوحدة.

وستكون مباراة الأهلي مع الشباب في الدوري السعودي مذاعة عبر قناة ksa sport 1 HD بصوت المعلق المميز فارس عوض، فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لقمة الجولة الـ13 من الدوري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي.

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