رانيا يوسف تكشف أسرارا لأول مرة عن حياتها الخاصة (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، جمهورها مقاطع فيديو لتصريحاتها لفضائية "mbc مصر"، حيث كشفت العديد من الأسرار عنها، لأول مرة خلال تصريحاتها للقناة.





وقالت إنها أم لـ"بنتين"، الكبرى ياسمين 18 عامًا ودلعها جيسي، والصغرى نانسي 15 من عمرها ودلعها ننوسة، مضيفة أما أنا دلعي رنوشة، وواحدة من بناتي بتقولي يا مامي والتانية بتناديني وتقولي ياما"





وكشفت رانيا يوسف عن اشتغالها في حضانة للأطفال عندما كانت في المرحلة الثانوية.





وأشارت إلى أن أول راتب حصلت عليه في بداية حياتها المهنية كان 15 جنيهًا، مضيفة: "ولما اشتغلت مضيفة طيران قبضت 2000 جنيه جيبت بيهم كلهم ملابس".