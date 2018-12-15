شاهد.. بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة (صور)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ تعود الى مرحلة قبل الشهرة، وبدا فيها بوراك بملامح مختلفة تمامًا عما هو عليه الآن





الصور أثارت جدلا كبيرًا بين معجبي أوزجيفيت، حيث عبر البعض عن اعتقادهم بأن الممثل الشاب خضع لعمليات تجميل ليصبح وسيمًا.





الجدير ذكره انه في رصيد بوراك أوزجفيت العديد من الأعمال الناجحة، وقد شارك مؤخرًا في فيلم جديد يحمل عنوان "بالي بيك" بلغت تكلفته 25 مليون ليرة تركية، وهو رقم ضخم بالنسبة لتكلفة الأفلام التركية، كما ان هذا الفيلم من إنتاجه الخاص.











