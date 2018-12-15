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"شارك وادعم".. اعرف طرق التبرع لحملة "مصر الدفيانة"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:13 ص
شارك وادعم.. اعرف طرق التبرع لحملة مصر الدفيانة
الإعلامي عمرو أديب
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أطلق الإعلامي عمرو أديب حملة "مصر الدفيانة"، قبل عامين، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، للتبرع بالملابس الشتوية و"البطاطين" للفقراء ومحدودي الدخل، ممن يعانون من البرد القارس وذلك قبل عامين. 

ولم يكتفِ أديب بعامٍ واحد لإطلاق حملته، بل عمل على تدعيمها وجمع التبرعات لها في كل موسم شتاء منذ أن أطلقها.

وقبل أيامٍ قليلة، أعلن أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن البرنامج مستمر في الحملة حتى تغطى جميع أنحاء الجمهورة،

ونشر أديب، خلال برنامجه طرق التبرع للحملة من خلال رقم حساب للتبرع للحملة من خلال:

جمعية الأورمان: الحساب في بنك مصر على رقم 5110199000194666 ، سويفت كود Bmisegcx140 

ورقم حساب البنك العربي الإفريقي 701202 ، سويفت كود Araiegcxxx

بنك الكساء: رقم الحساب في جميع البنوك: 555777

ولاقت الحملة استجابة واسعة من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من رجال الأعمال، وتمكنت من جمع مبالغ مالية كبيرة، حيث أعلن عمرو أديب في يوم الإثنين الماضي عن جمع تبرعات بقيمة 4 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد كبير من "البطانيات" والأغطية التي تبرعت بها الجمعيات الأهلية والخيرية في قرى مصر على الأسر المستحقة.

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