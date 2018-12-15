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مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي بالكونفدرالية الإفريقية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:58 ص
مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي بالكونفدرالية الإفريقية
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رامي بشاي
 
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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام القطن التشادي، في ذهاب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية


ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :


حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش.


خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.


خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، مصطفى فتحي.


خط الهجوم : كابونجو كاسونجو.

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