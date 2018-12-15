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مصادفة غريبة في يوم وفاة حسن كامي !

السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
مصادفة غريبة في يوم وفاة حسن كامي !
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تصادف مع وفاة الفنان المصري، حسن كامي، أمس الجمعة 14 ديسمبر، رحيل فنان آخر، وهو الممثل المصري أحمد راتب.

وتشارك كل من حسن كامي وأحمد راتب في بطولة مسلسل تلفزيوني شهير، عرض في تسعينيات القرن الماضي، بعنوان "ناس وناس"، المستوحاة شخصياته عن الكاتب المصري الراحل، أحمد رجب، ورسام الكاريكاتير، مصطفى حسين.

وشكل الممثلان في المسلسل، "الثنائي" "عزيز بيه الأليط" (كامي) الذي يتمتع بالثراء الفاحش، وصديقه الفقير المعدم "الكحيت" (راتب)، كما كان يرسمهما الراحل مصطفى حسين في صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وقد يكون مسلسل "ناس وناس" هو العمل الفني الوحيد، الذي جمع بين حسن كامي وأحمد راتب، لتمر السنين، ويجتمعا من جديد في تاريخ وفاة واحد.

وشيعت جنازة حسن كامي، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد قليل من الفنانين.

وبدأ كامي، حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران، أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير.


ورحل الفنان القدير عن عالمنا فجر أمس اليوم الجمعة، بعد أزمة صحية طارئة، وهو ممثل ومغني أوبرا مصري وينتمي للأسرة العلوية، حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، درس الغناء الأوبرالي بمعهد الكونسرفتوار، إلى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران، أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير.



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