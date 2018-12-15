مصادفة غريبة في يوم وفاة حسن كامي !

تصادف مع وفاة الفنان المصري، حسن كامي، أمس الجمعة 14 ديسمبر، رحيل فنان آخر، وهو الممثل المصري أحمد راتب.





وتشارك كل من حسن كامي وأحمد راتب في بطولة مسلسل تلفزيوني شهير، عرض في تسعينيات القرن الماضي، بعنوان "ناس وناس"، المستوحاة شخصياته عن الكاتب المصري الراحل، أحمد رجب، ورسام الكاريكاتير، مصطفى حسين.





وشكل الممثلان في المسلسل، "الثنائي" "عزيز بيه الأليط" (كامي) الذي يتمتع بالثراء الفاحش، وصديقه الفقير المعدم "الكحيت" (راتب)، كما كان يرسمهما الراحل مصطفى حسين في صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.



