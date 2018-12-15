نجم الزمالك يطلب الرحيل في يناير

اقتراب صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك محمد إبراهيم من الرحيل عن القلعة البيضاء بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق.









ويتجه محمد إبراهيم، لتقديم طلب رسمي للجهاز الفني من أجل الرحيل عن الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.









ويرفض صانع ألعاب الزمالك الجلوس على دكة البدلاء في الوقت الحالي بشكل كبير بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري كريستيان جروس بسبب وجود لاعبين آخرين في نفس مركزه وأكثر جاهزية عنه.









وأكدت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن محمد إبراهيم سيبحث عن عرض في أحد الأندية الخليجية وفى حالة عدم إيجاد العرض المناسب فسوف ينتقل لأحد الأندية المحلية التي ترغب في التعاقد معه.









ومن جهة أخرى؛ يحتل فريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.



