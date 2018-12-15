اليوم.. الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط تزور المركز الثقافي القبطي

تزور الدكتورة ثريا بشعلاني، الامينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم السبت ، المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبرفقتها وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط، حيث تستغرق زيارتها لمصر عدة أيام.





وصرح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، جرجس إبراهيم، بأن من المقرر أن تلتقي الدكتورة ثريا، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية، إلي جانب زيارتها للبطريرك ثيودوروس، بطريرك الروم الأرثوذكس بمصر، فضلا عن زيارتها إلى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، والدكتور اندرية ذكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.





وأشار إبراهيم، في بيانه، إلى أن الدكتورة ثريا ستلتقي برئيس الكنيسة الانجيليكانية بمصر، المطران منير حنا، والدكتور عاطف مهني، مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، فضلًا عن عقدها لاجتماع مع ممثلي كليات اللاهوت، ومن المقرر أن تلتقي مع مجموعة من صحفي الملف القبطي للحديث عن نشاط مجلس كنائس الشرق الأوسط وزيارتها الحالية لمصر.