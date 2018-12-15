وفاة 10 أشخاص بتسمم غذائي في مراسم تأسيس معبد جنوبي الهند

قالت الشرطة الهندية، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جنوب الهند يشتبه بإصابتهم بتسمم غذائي بعد مراسم احتفالية بتأسيس معبد هندوسي جديد.





وقال مسؤول بالشرطة إن 70 آخرين نقلوا الى مستشفى بعدما تناولوا طعاما في الاحتفال الذي اقيم في منطقة تشاماراجناغار بولاية كرناتاكا، ماهاديف، مسؤول الشرطة، أضاف أنه تم جميع عينات من الطعام المقدم خلال احتفال الهندوس لتحليلها كيميائيا، بحسب "سكاي نيوز".





وذكر أن الحضور تناولوا الطعام عقب مراسم وضع حجر اساس المعبد، فأصيبوا بالتقيؤ، واشتكوا من آلام مبرحة بالمعدة، ونقلوا الى مستشفيات قريبة، وقالت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا إن الشرطة اعتقلت مسؤولين اثنين بإدارة المعبد لاستجوابهما.



