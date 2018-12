شاهد.. الهضبة يشعل حفله الغنائي بالسعودية.. ويستقبل "هنيدي" على المسرح (فيديو)

View this post on Instagram

☚ ❤😍الهضبه و محمد هنيدي من حفل السعوديه 😍❤ #amr_diab #amrdiab #instaamrdiab #amrdiablegend #amrdiabhd #amrdiab_lover #amrdiabworld #amr_diab_legend @gatfeamr #amr_diab_one #amr_diab_world #amrdiabtime #amrdiabturkey #hbdamrdiab #عمرودياب #عمرو_دياب #هضبة #معدي_الناس #ع_د #crazyamrdiab @gatfeamr #amr_diab_time #diabians #elhadba #kol_hayaty #كل_حياتي #amrdiab2018