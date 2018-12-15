شاهد.. الهضبة يشعل حفله الغنائي بالسعودية.. ويستقبل "هنيدي" على المسرح (فيديو)





أحيا المطرب الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية بمنطقة الدرعية، والذي يعد أولى حفلات الهضبة التي يحييها بالمملكة.





قدم دياب خلال الحفل عددًا من أهم وأشهر أغنياته منها "قمرين"، "أجمل عيون"، "يا ساحر"، "يتعلموا"، "ده لو اتساب".





كانت مفاجأة الحفل هي مشاركة الفنان محمد هنيدي في الحفل، حيث صعد أعلى المسرح ليستقبله عمرو دياب.



