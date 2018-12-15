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الجيش الإسرائيلي يحاصر منزل عائلة "أبو حميد" برام الله تمهيدا لهدمه

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:40 ص
الجيش الإسرائيلي يحاصر منزل عائلة أبو حميد برام الله تمهيدا لهدمه
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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حاصر الجيش الإسرائيلي منزل عائلة "أبو حميد" في مخيم الأمعري برام الله تمهيدا لهدمه.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات المتضامنين الفلسطينيين من منزل عائلة أبو حميد"- بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقرر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، هدم البناية التي تسكنها عائلة "أبو حميد" في مخيم الأمعري قرب رام الله بالكامل، وذلك بعد اتهام ابنها "إسلام أبو حميد" بقتل جندي إسرائيلي من وحدة النخبة، في الـ 6 من حزيران/يونيو الماضي.

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