قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد القطن بالكونفدرالية الأفريقية

يستضيف نادي الزمالك منافسه نادي القطن التشادي اليوم السبت 15 ديسمبر في الساعة 7 مساءً علي ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.









وسيذاع هذا اللقاء عبر قناة أون سبورت الرياضية علي قمر النايل سات، حيث تبث هذة القناة كل البطولات المحلية في مصر مثل "الدوري - الكأس".









وسيدخل الزمالك هذا اللقاء وعينه علي لقب افريقي غائب عن جماهير القلعة البيضاء منذ فترة طويلة، ويريد تحقيق الكونفدرالية للمرة الثانية في مصر، بعد حصول النادي الأهلي عليها في موسم 2014.









وحذر كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك لاعبيه من الاستهتار بالمباراة مثلما حدث أمام الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخروج الفريق بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.









ومن المتوقع أن تحضر جماهير الزمالك اللقاء بكثافة، خاصة أن المباراة في بتروسبورت بالقاهرة، وليس في برج العرب بالإسكندرية، بسبب رفض الكاف خوض اللقاء هناك.









كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نادي القطن التشادي في الكونفدرالية الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.



