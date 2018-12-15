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سكيلوتو يعلق على رحيله عن بوكا جونيورز

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
سكيلوتو يعلق على رحيله عن بوكا جونيورز
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ريهام عبدالمحسن
 
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وجه جييرمو باروس سكيلوتو عقب رحيله عن تدريب بوكا جونيورز رسالة شكر للجماهير ولكل العاملين في النادي.


وقال سكيلوتو في تصريحات صحفية : "أريد أن أشكر إدارة النادي والموظفين واللاعبين وبشكل خاص الجماهير التي عاملتني بشكل جيد خلال الـ 3 سنوات التي قضيتها في الفريق، وبسبب الألم لعدم تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس قررت الرحيل في هدوء، وهذا كان القرار الأفضل بالنسبة لبوكا".


واختتم سكيلوتو تصريحاته قائلاً : "لا أمتلك كلمات أشكر بها جماهير بوكا، أريد أن أقول شكرا جزيلا، فقد عشت أوقاتا رائعة سواء كلاعب أو مدرب، فعندما رحلت عن الفريق كلاعب لم أكن أتوقع أن أعود مرة أخرى كمدرب وأحقق لقب بطولة الدوري، فهذا القرار هو الأفضل للفريق وسوف أرحل في سلام وهدوء".

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