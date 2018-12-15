تريزيجيه يوجه رسالة خاصة لصلاح بعد فوزه بجائزة الـ"BBC"

وجه محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي رسالة تهنئة لزميله محمد صلاح نجم ليفربول بعد فوزه بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» لأفضل لاعب في إفريقيا.





وكتب تريزيجيه عبر صفحته الشخصية بتويتر: "ألف مبروك، وإن شاء الله أفضل لاعب في إفريقيا، وسوف تفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".





وتفوق صلاح هذا العام في سباق الفوز بالجائزة على كل من الغاني توماس بارتي لاعب أتليتكو مدريد و المغربي مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول وكاليدو كوليبالي لاعب نابولي.





وحصد "صلاح" جائزة أفضل لاعب في إفريقيا من استفتاء "بي بي سي" متفوقًا علي كل من: المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).





وبعد تتويج "صلاح" بجائزة أفضل لاعب إفريقي من "بي بي سي"، بات ليفربول أكثر الأندية التي فازت لاعبيها بتلك الجائزة منذ انطلاقها عام 1992، حيث فاز لاعبي الريدز بالجائزة 3 مرات وهي كالتالي: السنغالي الحاج ضيوف عام 2002، ومحمد صلاح عامي 2017، 2018.





ويأتي خلف ليفربول في ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بالجائزة كل من: مارسيليا الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، والأهلي المصري، ومانشيستر سيتي وأرسنال وبولتون واندرز، وحصد كل منهما الجائزة مرتين فقط.



