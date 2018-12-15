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تعرف على عدد مشاهدات "مبقتش أخاف" بعد استمرار تصدرها ترند يوتيوب (فيديو)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
تعرف على عدد مشاهدات مبقتش أخاف بعد استمرار تصدرها ترند يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 
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طرح المطرب أحمد كامل، كليب جديد بعنوان "مبقتش اخاف"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
 
وتفاعل عدد كبير من جمهور المطرب مع الفيديو، وحاز الكليب على عدد كبير من التعليقات الايجابية.

ودخلت "مبقتش أخاف" ضمن قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب، حيث استطاعت الأغنية أن تحقق حى الآن أكثر من 2,690,012  مشاهدة. 

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "توهتي وخليتي الحياة تبقي صعبة ولسا بشكيكي لليل، عمري لو دايم اخافك تروحي وتنزل دموعي يا عين، قلبي اللي عاش جوه منك مكسور الجناح وما بيطير، زي اللي كان بيخاف وبقي ابن ليل، بيخاف وبقي ابن ليل".

جدير بالذكر أن أغنية "مبقتش أخاف"، كلمات والحان إسلام شيتوس، و"ساكسفون" محمد الشيخ ، "وليا جيوتار" بيتر سمير، ومن "تصوير" عمر زكي، ومن إنتاج "تاج إستديو".

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