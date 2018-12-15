تفاصيل إصابة 75 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال في مسيرات شرق غزة

أصيب 75 مواطنا فلسطينيا بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد، مساء الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الشعبية على حدود قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة "المقاومة حق مشروع".





وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "إن 75 مواطناً أصيب بالرصاص الحي بينهم 7 مسعفين وصحفي خلال قمع الاحتلال للمسيرات شرق قطاع غزة".





وقد توافدت الجماهير الفلسطينية منذ ظهيرة أمس الجمعة إلى كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقوانين والقرارات الشرعية والدولية.





وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بادرت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف تجاه المشاركين في المسيرة السلمية، على بعد ما يقارب 100 متر من السياج الزائل شرق قطاع غزة.





وأشارت إلى أن مصور وكالة الرأي المحلية عطية درويش أصيب بقنبلة غاز في الوجه فيما أصيب 7 مسعفين بالاختناق الشديد في القطاع.





وتمكن مجموعة من المواطنين تمكنوا من ازالة أجزاء من السياج شرق قطاع غزة.





وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من مارس الماضي تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واستشهد منذ انطلاقها حتى اليوم نحو 220 مواطناً فيما أصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.



