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حظك اليوم برج الأسد السبت 15 ديسمبر 2018

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:51 ص
حظك اليوم برج الأسد السبت 15 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الأسد - 22 يوليو إلى 22 أغسطس) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الأسد:
أنت ناجح في العمل – حتى وإن لم يلاحظ سبت ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك سبت في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي. لقد انتهى وقت الكسل والتردد – فطاقتك لا تعرف الحدود. 
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