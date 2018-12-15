حظك اليوم برج القوس السبت 15 ديسمبر 2018

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج القوس:

سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل، إلا إنك سوف تتلقى دعمًا في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء. لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية. أما فيما يتعلق بالصحة، فيمكنك تحديد المسار المستقبلي بإيجابية. إذا اقتربت من الأشياء بشيء من الصبر والعناية، يمكنك التخلي عن بعض السلوكيات غير الصحية على المدى الطويل.



