أول تعليق لنقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد قبوله اعتذار حسن إش إش





أصدر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بيانًا توضيحيًا على الجدل المثار حول قبول اعتذار الملحن حسن إش إش، والذي أكد خلاله الأخير أنه يحمل كل تقدير واحترام للمجلس وقراراته والنقيب العام الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه تبين له بعد البحث والتدبر صحة موقف النقابة كونه عضوًا بالمعاش، مضيفًا أنه يحترم المجلس وقراراته.





وأكد الفنان هاني شاكر، في البيان، أنه لم ولن يكون ممن يغلقون باب الندم والاعتذار والرجوع إلى الحق، وأن نقابة المهن الموسيقية لكل أعضاء الجمعية العمومية شريطة أن يلتزموا بقوانينها ولوائحها، وقبل ذلك قيم وأخلاق المهنة.





وأضاف هاني شاكر أن النقابة بيت لكل أعضاء الجمعية العمومية الذين يلتزمون بقوانينها وقيمها وأخلاقها، وأن ماحققته النقابة من إنجازات غير مسبوق منذ إنشائها.





وكان الملحن حسن إش إش طلب وساطة بعض المقربين من أعضاء مجلس الإدارة والنقيب، وأعلن عن استعداده لتقديم كل الترضيات للنقابة بعد أن أقر الأخطاء المتكررة بحق النقيب ومجلس الإدارة، وأنه ندم على هذه الأخطاء، وأن نقابة الموسيقيين هي البيت الكبير، والفنان هاني شاكر هو كبير الأسرة الموسيقية، وأنه انساق وراء البعض من أصحاب المأرب.





وقدم إش إش الاعتذار الرسمي أثناء امتثاله أمام الشئون القانونية بالنقابة، والتي رفعت الاعتذار إلى مجلس الإدارة والنقيب، وتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأخير الذي بدأ جلسته الفنان هاني شاكر بكلمة "عفى الله عما سلف"، وقبول اعتذار إش إش، وإعادة لجدول المعاشات وفقا للقانون، ووجه الإدارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاش.



