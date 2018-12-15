حجازي يشارك في فوز وست بروميتش على شيفلد يونايتد

خطف فريق وست بروميتش الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي انتصار ثمين من فريق شيفلد يونايتد بدوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب ضمن منافسات الجولة الـ22.









شارك حجازي في تشكيلة وست بروميتش الأساسية حتي نهاية اللقاء وقدم أداءاً مميزاً مع الفريق مساء اليوم.









سجل هدفي وست بروميتش جاريث باري في الدقيقة 41 ، واضاف خطف كيران جيبس الهدف الثاني في الدقيقة 76، بينما سجل هدف شيفلد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 12.









الفوز، رفع رصيد وست بروميتش للنقطة 39 في المركز الثالث خلف الثنائي نوريتش سيتي وليدز يونايتد، بينما تجمد رصيد شيفلد عند النقطة 37 في المركز الرابع.



