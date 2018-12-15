ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حجازي يشارك في فوز وست بروميتش على شيفلد يونايتد

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
حجازي يشارك في فوز وست بروميتش على شيفلد يونايتد
أحمد حجازي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
خطف فريق وست بروميتش الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي انتصار ثمين من فريق شيفلد يونايتد بدوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب ضمن منافسات الجولة الـ22.


شارك حجازي في تشكيلة وست بروميتش الأساسية حتي نهاية اللقاء وقدم أداءاً مميزاً مع الفريق مساء اليوم.


سجل هدفي وست بروميتش جاريث باري في الدقيقة 41 ، واضاف خطف كيران جيبس الهدف الثاني في الدقيقة 76، بينما سجل هدف شيفلد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 12.


الفوز، رفع رصيد وست بروميتش للنقطة 39 في المركز الثالث خلف الثنائي نوريتش سيتي وليدز يونايتد، بينما تجمد رصيد شيفلد عند النقطة 37 في المركز الرابع.

المزيد عن: وست بروميتش شيفلد يونايتد حجازي أحمد حجازي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا