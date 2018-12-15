ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم السبت 15/12/2018 في سوريا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
حالة الطقس اليوم السبت 15/12/2018 في سوريا
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
  سوريا ,الطقس,اخبار الطقس,حالة الطقس,الطقس اليوم,درجات الحرارة,درجة الحرارة,الطقس,الحالة الجوية,طقس العرب,اليوم,غداً, النشرة الجوية,درجة الحرارة,weather
يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت 15/12/2018  في سوريا؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15/12/2018 على مدن سوريا:-
أبو كمال  11°
إدلب  7°
آل باب  6°
البهلولية  10°
الحسكة  5°
الرقة  8°
القامشلي  4°
اللاذقية  12°
الميادين  10°
حلب  7°
حماة  7°
حمص  7°
درعا  9°
دمشق  2°
دوما  2°
دير الزور  8°
سلامية  6°
سويداء  4°
طرطوس  13°
عفرين  7°

المزيد عن: غداً طقس العرب سوريا درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية اخبار الطقس Weather
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا