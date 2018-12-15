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رسميا .. هداف بهتيم ينتقل للبنك الأهلى

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
رسميا .. هداف بهتيم ينتقل للبنك الأهلى
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مصطفى الجندي
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الذي ينافس على الوصول لدورة الترقي بالقسم الثالث، على توقيع اللاعب حسام جمالية مهاجم فريق بهتيم لتدعيم صفوفة بداية من فترة القيد الشتوي خلال شهر يناير المقبل.


وانضم اللاعب مطلع الموسم الحالي لصفوف نادي بهتيم،ونجح في إحراز 10 أهداف، منهم ثماني أهداف بالقسم الثالث، وهدفين في كأس مصر.


يملك جمالية خبرات كبيرة إذ سبق له الإنضمام لأندية الاتصالات، والشمس، وجمهورية، شبين وكوم حمادة، وبهتيم، قبل التوقيع للبنك لموسم ونصف.

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