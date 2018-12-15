متعب يكشف عيوب الأهلي ويوضح رأيه في كوليبالي

أكد عماد متعب لاعب الأهلي السابق، على أن الفريق يحتاج خلال الفترة الحالية التعاقد مع مدافع سوبر بسبب كثرة الإصابات في الخط الدفاعي.









وقال متعب خلال الاستوديو التحليلى لـ قناة أون سبورت: الأهلي لا يزال يحتاج للتعاقد مع مدافع سوبر لتعويض إصابة الثنائي رامي ربيعة ومحمد نجيب، لأنها الثغرة الوحيدة داخل الفريق.









وعن رأيه في كوليبالي مدافع الفريق قال: كوليبالي قد يظهر في التدريبات مع الفريق بشكل جيد ولكن يختلف في الملعب، وهو ما حدث مع فيلافيو في البداية يتدرب بشكل جيد ولكن يغيب عنه التوفيق في الملعب.



