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أول تعليق لـ البابا تواضروس على حادث المنيا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:19 ص
أول تعليق لـ البابا تواضروس على حادث المنيا
البابا تواضروس
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هدى عبدالرازق
 
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قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حياتنا على الأرض نعمة من الله، والله هو من يدبرها، مضيفًا أن الخلية وهي أصغر مكون في جسمنا الله هو من يضبطها، وأن الله محب لكل البشر بدون استثناء، فالله لا يصنع الشر.

وعن حادث مقتل مقاول ونجله في المنيا، أشار "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص" مع فضائية "مي سات"، إلى أنه حادث مؤلم وغريب وخطير، موجها واجب العزاء لأسرة الشهيدين، موضحًا أن لهما سيرة حسنة بين معارفهم وهو ما يزيد الألم.

وأضاف أنهم يتابعون الواقعة مع الأنبا مكاريوس، والأمر في يد النيابة، خاصة وأن الأمر يتعلق برجل شرطة، مشيرا إلى أنهم في انتظار اتخاذ إجراءات قوية وسريعة وحاسمة لامتصاص الغضب، متابعًا: "في كلام على السوشيال ميديا مالهوش لازمة".
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