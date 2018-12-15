شاهد.. كيف احتفل محمد رمضان بتخطي مشاهدات قناته بيوتيوب المليار مشاهدة (صورة)





احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي مشاهدات قناته الرسمية بيوتيوب المليار مشاهدة، من خلال نشرة صورة له وهو يطل من شرفة خلال زيارته إحدى الدول الأجنبية.





ولاقت الصورة تفاعل جمهور رمضان، حيث علق أحدهم: "إلى الأمام يا أسطورة"، وعلق آخر: "ربنا يكرمك يانجم مصر"، فيما علق ثالث: "إنت جمهورك كبير مصر كلها بتحبك".



