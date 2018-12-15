شاهد.. كيف احتفل محمد رمضان بتخطي مشاهدات قناته بيوتيوب المليار مشاهدة (صورة)
السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:04 ص
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احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي مشاهدات قناته الرسمية بيوتيوب المليار مشاهدة، من خلال نشرة صورة له وهو يطل من شرفة خلال زيارته إحدى الدول الأجنبية.
ولاقت الصورة تفاعل جمهور رمضان، حيث علق أحدهم: "إلى الأمام يا أسطورة"، وعلق آخر: "ربنا يكرمك يانجم مصر"، فيما علق ثالث: "إنت جمهورك كبير مصر كلها بتحبك".
وقبل أيام قليلة عبر رمضان، عن فخره الشديد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، بتصدره مؤشرات بحث جوجل عن مسلسل "نسر الصعيد" وفقا للبيان الذي أصدرته شركة جوجل لقائمة الأكثر بحثا في مصر.
وعلق رمضان تعليقا على الخبر: "الحمد لله، عقبال 2019".
يُذكر أن "جوجل" أطلقت أمس نتائجها للأكثر بحثا في مصر لعام 2018، وجاء مسلسل نسر الصعيد للفنان محمد رمضان في المركز الأول في قائمة أكثر المسلسلات بحثًا على "جوجل".
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