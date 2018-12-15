"صلة" تطرح تذاكر مباراة الهلال والحزم بهذه الأسعار

أعلنت شركة صلة الرياضية، عن طرح تذاكر مباراة الهلال والحزم، ضمن منافسات الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





سوف يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والحزم، غدًا السبت، ويطمح الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتصاراته في الدوري، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية.





وتتوافر أسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم عبر موقع hilaltickets.com، بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 300 ريال منصة عائلات، 500 ريال منصة أفراد، و800 ريال منصة بلاتيني.



