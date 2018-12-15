مشتريات الأجانب تسجل 284.8 مليون جنيه بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافى شراء بالبورصة بقيمة 284.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 250.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.









والجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية سجل صافى شراء بقيمة 6.579.6 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 733.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.









وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.2% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.9%، والعرب على 10.8% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.









واستحوذت المؤسسات على 55.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.12%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 441.40 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





واختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة ، اليوم الخميس، اخر أيام الأسبوع بارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب مستكملة موجة الصعود التى استهلتها بمنتصف تداولات اولى جلسات الاسبوع، بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض









وربح رأس المال السوقى نحو 7.2مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 740,18 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 732,96مليار جنيه بالجلسة السابقة.









وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.10% ليصل عند مستوى 12998.49 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.33% محققا مستوى 675.25 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68% محققا مستوى 1691.13 نقطة









وسجلت قيم تداولات السوق نحو 997,31 مليون ، من خلال تداول 240.2 مليون سهم، بتنفيذ 28.8 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176شركة مقيدة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار42 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 42 سهمًا أخرين.









كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلا 82,2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 15.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب و المصريين نحو عمليات البيع مسجلة نحو 2.1 مليون جنيه، 80.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 15.3%،69.4% من التداولات.