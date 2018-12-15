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عاجل.. رئيس العامة للبترول يتوجه لموقع الحريق ويشكل غرفة عمليات

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:39 ص
عاجل.. رئيس العامة للبترول يتوجه لموقع الحريق ويشكل غرفة عمليات
حريق بترول - صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
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شكلت الشركة العامة للبترول غرفة عمليات لمتابعة الموقف برئاسة الدكتور محسن النوبى وتتوجه فى طريقها الان الى جنوب سيناء لمتابعة الحريق الذي اندلع مساء اليوم الجمعة في البئر عسل 35 اثناء الحفر، حيث حدث دفع غاز قوى تسبب في حريق، وحتى الآن لم تتم السيطرة عليه.

وقال الدكتور محسن النوبي، رئيس الشركة العامة للبترول، إنه تم طلب الدعم من الجيش لإنقاذ الموقف وإطفاء الحريق وبالفعل وصلت سيارات القوات المسلحة والشركات البترولية الى موقع الحادث

والبئر يتبع شركة ميدتيرا والتي يرأسها الجيولوجي ابو بكر ابراهيم وهي شركة والحفار الذي يقبع على البئر تمتلكه شركة نايل ستار للحفر واسمه شمس 1وهي شركة خاصة لخدمات الخفر، ويقع البئر في المنطقة الجغرافية ويجواره بتروبل وسوكو واس بدران.
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