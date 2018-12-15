نشرة أخبار منتصف الليل.. وزارة البترول تصدر بيانًا رسميًا بشأن "حريق رأس سدر"

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وزيرة البيئة تعرض رؤية مصر لحماية التنوع البيولوجي بمؤتمر بولندا، ووزارة البترول تصدر بيانًا رسميًا بشأن حريق رأس سدر، وعدد من الأخبار الهامة.

وزيرة البيئة تعرض رؤية مصر لحماية التنوع البيولوجي بمؤتمر بولندا

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بعرض تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ حول آثار الاحتباس الحراري على التنوع البيولوجي، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا.

وزارة البترول تصدر بيانًا رسميًا بشأن حريق رأس سدر

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، بيانا، بشأن حريق داخل أحد آبار البترول في مدينة رأس سدر.

تجدد الاشتباكات جنوب الحديدة غرب اليمن

تواصلت المواجهات بين رجال قوات المقاومة وميليشيا الذراع الإيرانية الحوثية، في محيط مدينة التحيتا جنوب الحديدة، غربي اليمن.

إحباط 5 محاولات تهريب أجهزة تصنت وتجسس بجمارك القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بالقاهرة من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لعدد من أجهزة التنصت والتجسس وكمية من العدسات اللاصقة.

بالمجان.. الصحة تطلق حملة لتنظيم الأسرة في 6 محافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى 6 محافظات بالمجان، بداية الأحد 16 ديسمبر الحالى وتستمر لمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.