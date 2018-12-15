إصابة 3 عمال في حريق بئر بترول برأس سدر

Advertisements

أصيب 3 عمال إثر نشوب حريق بإحدى بريمات البترول التابعة لشركة خاصة متعاقدة مع الشركة العامة للبترول بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس سدر للعلاج.



وكان حريق شب في بئر من إبيار شركات تابعة لشركة ميدى تيرا التابعة للشركة العامة للبترول بقطاع رأس سدر لأسباب فنية.



وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء بالمدينة وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية والتنفيذية برأس سدر إلى مكان الواقعة.



وأكد المحاسب على حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أن رجال الإطفاء يبذلون جهودهم لإخماد الحريق ويقوم المسئولون بمجلس المدينة بنقل المعدات الموجودة بالقرب من البئر ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لعدم وصول النيران إليها، منوهًا أن النيران ما زالت مشتعلة بالبئر ولا توجد حالات وفيات.